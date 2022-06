Mange muslimer i Sentral-Asia søker Jesus. De som velger å konvertere trenger en ny familie for å overleve. I 16 år har Ruslan holdt døren åpen for dem. Han vet at det kan koste ham fengsel og død.

På tross av motgang ønsker Ruslan og familien å bli værende. På grunn av din hjelp kan Ruslan reise rundt å fortelle muslimer om Jesus i hemmelighet. Guds lys sprer seg i Sentral-Asia, på tross av forfølgelsen.

For 500 kr kan du gi mat på bordet til en familie som har mistet levebrødet sitt fordi de er blitt kristne

Mørket skjuler de små husene mellom jordene. Pastor Ruslan ser ut av vinduet, før han stille lukker det igjen. Han tenner lyset midt mellom gjestene, som sitter i ring. Pastoren heller te i koppene deres. Nå kan gudstjenesten begynne.

Så banker det på døra. Hvem er det?

Hjertet hamrer, men Ruslan går med stødige steg mot døren. Stille ber han om at det skal være en som søker Gud som står utenfor – ikke politiet...

Når noen konverterer fra islam i Sentral-Asia blir de som oftest utstøtt fra familien og lokalsamfunnet. De ‘fortjener’ å bli straffet. Derfor blir de banket opp. De mister jobben. Barna deres blir nektet skolegang. De får ikke lenger tilgang til gress og vann til husdyr og avling.

Disse nye troende står igjen på bar bakke. De trenger en ny familie. De trenger deg og meg. Og de trenger modige kristne som Ruslan som velger å bli værende og holde døren sin åpen.

Hjelpen din gir Ruslan motet han trenger når han åpner døren og slipper muslimer inn til lyset – og forfølgelsen.

For han vet at det koster å følge Jesus. Det har han selv erfart. Da Ruslan ble kristen ble han nektet vann til avlingene og høy til kveget. Naboene raserte huset hans gjentatte ganger, og datteren ble banket opp på skolen. Hadde det ikke vært for støtten han fikk fra Åpne Dører hadde kanskje ikke familien hans overlevd.

Ruslan vet at den neste muslimen som banker på døren kan miste både hjemmet og levebrødet sitt. Men å finne Jesus er likevel verdt det. Og han stoler på at den nye familien hans vil fortsette å strekke ut en hånd – han vet at han ikke er alene – derfor åpner han frimodig døren, også denne gangen.