Kristne i Myanmar kjemper på sine knær for landet sitt!

Myanmar fredag 23. april 2021

Soldater som jakter og skyter demonstranter. Militæret som hindrer tilgang til humanitær hjelp for mennesker i nød. Volden øker over hele landet. Slik har det vært siden kuppet i februar. Men midt i kaoset finnes det kristne som velger å være lys i mørket – selv når det koster.



Kristne i delstaten Chin ber for myndighetene og for demonstrantene. Bilde tatt i februar 2021 av noen av Åpne Dørers partnere

«Hver dag hører jeg skudd og sjokkgranater nær huset mitt», sier Min Naing*, en kristen kvinne fra hovedstaden Yangon. «Om kvelden slukker de fleste hjem lysene innen klokken 20. Ingen lager en lyd. Slik har det vært i to uker. Noen ganger hører jeg skudd på kvelden og rundt midnatt. På dagtid holder vi oss innendørs. Vi kan bare gå ut når vi skal handle eller tømme søppel. Vær så snill og be for meg og familien min», sier hun.

Foto: Protester i Myanmar. Bilde tatt 9.februar 2021 av noen av Åpne Dørers partnere

Spenningen øker

Siden kuppet i februar er 700 mennesker drept og mer enn 3200 arrestert. TV-bilder fra militæret gir grunn til å anta at fanger blir utsatt for tortur.

Åpne Dører fordømmer den omfattende voldsbruken og er redd for at situasjonen skal forverre seg.

«Mennesker i nød, inkludert internflyktninger, trenger øyeblikkelig tilgang til humanitær hjelp, og dette hindres av militæret,» sier Åpne Dørers lokale partnere. «Vi er dypt bekymret over det økende antallet som er på flukt fra bombeangrep i de overveiende kristne områdene».

De etniske gruppene Chin, Kachin og Karen har en overvekt av kristne. De har i en årrekke vært utsatt for forfølgelse, vold og diskriminering fra militæret. De væpnede styrkene blir anklaget for å fortsette å bombe i delstaten Karen og for å blokkere hjelp som er øremerket fordrevne sivile.

FAKTA

Nr. 18 på WWL 2021

Forfølgelse skjer på grunn av: Religiøs nasjonalisme, diktatorisk paranoia samt organisert korrupsjon og kriminalitet

Befolkning: 54,8 millioner

Religion: kristne 8 %, buddhister 76,2 %, etniske religiøse 8,2 %, muslimer 3,6 %

Foto: Soldater som jakter demonstranter. Bilde tatt i april 2021 av noen av Åpne Dørers partnere

Lys i mørket

Kaung*, en pastor i det sentrale Myanmar, deltok på de første demokratiprotestene i februar. Samtidig har han forberedt medlemmene i menigheten på større grad av forfølgelse.

På tross av faren som truer, kjenner pastor Kaung på et kall til å vise mennesker i nærområdet hva som er kjernen i den kristne troen. Mange har stått uten arbeid siden februar, og har desperat behov for mat og annen hjelp. Kaung og de andre i menigheten distribuerer matpakker til mennesker i nød – både troende og ikke-troende. Samtidig deler Pastor Kaung evangeliet med dem. «Vi kan ikke slutte å gjøre det Gud har bedt oss om, og vi opplever Guds beskyttelse i det vi gjør», sier han.

Foto: Kristne ungdommer i Myanmar ber for landet sitt. Bilde tatt i mars 2021 av noen av Åpne Dørers partnere

Stå sammen med dem

