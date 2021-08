Ødeleggende løgner

– rapport om forfølgelse av religiøse minoriteter i India

1. juli lanserte Åpne Dører en rapport utført av London School of Economics and Political Science. Rapporten viser til ekskludering, trakassering diskriminering og vold mot kristne i India. Vi håper at rapporten kan hjelpe oss i å løfte frem situasjonen til forfulgte kristne i India, og at flere skal få øynene opp for den uretten som skjer.