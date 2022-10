Åpne Dører

Broder Andreas, Åpne Dørers grunnlegger, har gått bort i en alder av 94 år.

Best kjent er han for sin inspirerende bok om hans liv, ‘Guds Smugler’, som forteller om hans arbeid med å levere bibler og kristen litteratur bak Jernteppet.

Familien forteller at han gikk bort den 27. september i sitt hjem i Harderwijk, Nederland. Broder Andreas’ hjerte for å støtte forfulgte kristne har vokst til en global bevegelse som nå hjelper millioner av kristne hvert år med nødhjelp, undervisning, traumebehandling og bibler og litteratur – for å nevne noe.

Broder Andreas var gift med sin Corry i 59 år, fram til hennes bortgang den 23. januar 2018. De bodde hele livet i Nederland og etterlater seg fem barn og elleve barnebarn.

Vel gjort, du gode og tro tjener! – Nå er det opp til oss som er igjen å bringe stafettpinnen videre.

Les minneordene om broder Andreas´spennende liv, og hva han har betydd for den forfulgte kirke