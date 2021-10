Åpne Dører

«Jeg velger å holde fast ved at det er håp for datteren vår!» sier Saad fra Afghanistan.

Den kvelden Taliban tok over Kabul kom en liten jente til verden. Hennes navn er Eliora, som betyr; Gud er mitt lys. Det er vanskelig å forestille seg en mer kaotisk og vanskelig virkelighet å bli født inn i.

Vil du være med å støtte våre brødre og søstre i dette hardt pressede området? Merk gaven med ‘krisefond’

Foreldrene er kristne. Hva kommer til å skje med henne? Vil foreldrene hennes overleve? Vil hun kunne gå på skolen når hun blir eldre? Må hun være tildekket fra ung alder til den dagen hun dør? Vil hun bli tvangsgiftet og leve et liv i fangenskap? Vil hun våge å følge Jesus til tross for risikoen?

«Vi ville vært borte for lengst, om det ikke var for dere. Men vi er her fremdeles, og vi kommer til å bli værende – for å være lys og salt for denne regionen», sier våre venner i Kabul.

Risikoen for de kristne har økt. «Det sirkulerer lister med navnene våre på», sier Saad, faren til Eliora. «Klart vi er redde! Hver dag hører vi om tilfeldige hus-ransakinger. Vi vet at Taliban leter aktivt etter alle som er knyttet til Vesten eller kristendommen. Flere har blitt kidnappet og drept. Det føles som å våkne opp etter en katastrofal eksplosjon – over alt er det frykt, kaos og panikk.»

Tusenvis er drevet på flukt. Desperate flyktninger spres over hele regionen. Vinteren nærmer seg, og det er økende behov for mat og varme klær. Vi er til stede og gir nødhjelp til flyktninger i hele regionen.

Men til tross for risikoen er det likevel mange som velger å bli værende. «Gud har ikke glemt oss», sier Saad. «Eliora er et lys av håp for oss. Det er vanskelig å forklare, men det er som om Gud sa til oss den kvelden; uansett hvor mørkt det blir, kommer ikke mørket til å vinne over LIVET!»

Det er dette vi tror på. En Gud som er større enn mørket i denne verden. En Gud som er med gjennom vanskelighetene, og som gir kraft og mot til sitt folk, slik at vi våger å skinne midt i det mørket som omgir oss.

Du som kjenner til Åpne Dørers arbeid blant forfulgte kristne, vet at vi ikke kan dele mer detaljert om vårt arbeid i denne regionen. Dette av sikkerhetshensyn, for å beskytte dem vi er der for å tjene.

Men de vet at vi ber, og de stoler på vår støtte!

Vi vet at det er under de mørkeste tidene at kirken går mest frem. Derfor er vi forventningsfulle til hva Gud kommer til å gjøre gjennom sitt folk i Afghanistan i denne tiden. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for styrke våre trossøsken i Afghanistan, slik at Eliora får vokse opp og kjenne Jesus. Og hvem vet, kanskje hun en dag vil være med på å forandre nasjonen - med Guds kraft og kjærlighet.